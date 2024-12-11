В Москве состоялся показ фильма-эссе «Заветы отца» о туркменском классике Махтумкули

В актовом зале Московского государственного лингвистического университета имени Мориса Тореза 5 декабря состоялся показ просветительского фильма-эссе «Заветы отца», посвященного 300-летию классика туркменской литературы и мыслителя Востока Махтумкули Фраги.

Фильм создан по одноименной поэтической пьесе Анастасии Валерьевны Павловой в рамках её авторского проекта «Гении мира. Туркменистан». А.В.Павлова – международный общественный деятель, автор и руководитель Международной независимой интеграционной программы «СНГ + МИР: Культура. Образование. Туризм», драматург, культуролог, автор проекта «Гении мира», сопредседатель социокультурной инициативы «Время Человека».

Режиссер фильма – в прошлом медиаменеджер РБК и ТАСС Н.Геращенко, музыка композитора Т.Джагера.

Как сообщается на сайте посольства Туркменистана в РФ, это первый фильм о Махтумкули, созданный в России по личной инициативе авторов проекта.

Фильм-эссе представляет собой своеобразный синтез нескольких жанров: поэтической пьесы, чтения переводов стихов Махтумкули, документальных видеосъемок туркменских пейзажей, постановочных театральных сцен.

Для съемок были привлечены выпускники Института театрального искусства имени народного артиста СССР И.Д. Кобзона: Марк Маргарян выступил в роли Махтумкули, Андрей Иосифов в роли отца поэта, Елизавета Прилуцка – в образе Менгли.