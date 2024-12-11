В Ашхабаде открылся обновленный торговый рынок «Ак йол»

В Ашхабаде торжественно открылся обновленный торговый рынок «Ак йол», площадь которого составляет почти 11 000 квадратных метров.

Новый рыночный комплекс впечатляет своими масштабами и возможностями. Торговый рынок состоит из двух этажей, на которых расположены 284 торговых павильона, два склада и холодильные помещения.

Ключевым преимуществом обновленного рынка «Ак йол» является широчайший ассортимент товаров. Здесь можно найти местную одежду, свежие продукты, кондитерские изделия и уникальные сезонные товары, включая праздничные новогодние подарки.