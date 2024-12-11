В Ашхабаде обсудили роль нейтралитета в цифровизации страны

В Институте телекоммуникаций и информатики Туркменистана состоялась конференция, посвященная Международному дню нейтралитета и 29-летию постоянного нейтрального статуса страны.

Мероприятие под названием «Нейтралитет – основа устойчивого развития» объединило представителей министерств, отраслевых ведомств, руководителей транспортно-коммуникационного комплекса и молодежь. Участники конференции подчеркнули стратегические преимущества нейтрального статуса Туркменистана, акцентируя внимание на возможностях расширения международного сотрудничества и развития цифровизации во всех сферах страны. Особый акцент был сделан на распространении идей нейтралитета в международном пространстве и внедрении передового мирового опыта.

Завершением мероприятия стало торжественное поздравление с Международным днем нейтралитета, который ежегодно отмечается 12 декабря.