Вышел третий номер журнала «Инновационные технологии в Туркменистане»

Вышел очередной, третий выпуск научно-практического электронного журнала «Инновационные технологии в Туркменистане». Журнал издается Международным научно-технологическим парком Академии наук Туркменистана.

В этом номере размещены результаты исследований туркменских ученых в различных отраслях науки, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

В статье «Механизмы физико-химических превращений метана в жидкие углеводороды и водород» разработана классификация промышленно значимых синтез-газов для получения жидких углеводородов и водорода.

Статья «Научно-техническое обоснование соединения энергоустановок на основе возобновляемых источников энергии к электроэнергетической системе» посвящена возможностям использования возобновляемых источников энергии для бесперебойного снабжения электроэнергией потребителей, находящихся вдали от центральной станции электроснабжения.

Практическое значение имеют и результаты исследования, изложенные в статье «Воздействие бурового раствора на продуктивный пласт». В ней на основе сравнения характеристик буровых растворов показано, что использование подготовленных растворов на основе углеводорода при бурении и освоении продуктивного слоя экономически целесообразно и дает качественно высокие результаты.

Статья «Единое информационное пространство транспортной системы региона» описывает способ создания единого информационного пространства с использованием геоинформационных технологий.

В статье «Внутреннее устройство современных веб-серверов» представлен обширный анализ внутренней структуры современных веб-серверов.

Медицинская наука представлена статьей «Современное представление о псориазе», в которой дается обширный анализ инновационных методов лечения псориаза, применяемых в последние годы, и предлагаются разные методы для различных случаев – от диагностики до лечения болезни.

В статье «Получение лиофилизированного сухого экстракта грецкого ореха обыкновенного» описываются результаты проведенных научных исследований.