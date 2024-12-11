Билл Гейтс утверждает, что не стал бы миллиардером, если бы в его детстве были смартфоны и соцсети

Соучредитель и бывший генеральный директор Microsoft, Билл Гейтс, выразил опасения, что современные гаджеты и соцсети могут ограничивать развитие глубокого мышления у молодого поколения, сообщает gazeta.ru со ссылкой на CNBC.

Гейтс сомневается, что стал бы миллиардером, если бы рос как современные дети, отвлекаясь на смартфоны и социальные сети. По его словам, именно детство, проведенное в исследованиях окружающего мира и чтении, позволило ему основать компанию, которая сегодня оценивается в $3,26 трлн.

С самого начала своей карьеры миллиардер неизменно подчеркивал важность чтения и уединения для достижения успеха. В 1990-х годах, чтобы полностью погрузиться в работу и найти новые идеи, генеральный директор Microsoft уединялся в хижине, взяв с собой лишь гору книг и технической документации. Эти периоды он называл «Неделями размышлений».