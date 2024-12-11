«Аркадаг» победил «Алтын Асыр» и завершил сезон в чемпионате Туркменистана без поражений

Футболисты «Аркадага» на выезде обыграли «Алтын Асыр» со счетом 4:0 в перенесенном матче 27-го тура чемпионата Туркменистана. Отличились Шаназар Тиркишов (7-я минута) и Бегенч Акмаммедов (32, 36, 41).

«Аркадаг» второй год подряд завершил сезон в чемпионате Туркменистана со стопроцентным результатом. Подопечные Владимира Байрамова не проиграли ни одного матча во внутреннем первенстве. У команды остаются шансы еще на два титула – Кубок Туркменистана и Лигу вызова АФК.

Второе место в чемпионате Туркменистана за тур до финиша занял «Ахал» (67 очков). Первые две команды сыграют в турнирах Азиатской Конфедерации футбола в следующем сезоне.

«Алтын Асыр» (56) стал третьим, «Шагадам» (40) – четвертым, «Мерв» (35) – пятым, «Ашхабад» (28) – шестым, «Небитчи» (27) – седьмым, «Копетдаг» (17) – восьмым.