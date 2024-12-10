Mercedes-Benz создала краску, превращающую солнечную энергию в электричество

Mercedes-Benz презентовала новую краску, которая способна генерировать электричество, увеличивая запас хода электромобилей до 20 тыс. километров в год. Инновационное покрытие толщиной всего 5 микрометров (в среднем 50 г на квадратный метр) наносится на кузов автомобиля и работает как солнечные панели, передает New Atlas.

По заявлению компании, технология особенно перспективна для солнечных регионов. Краска имеет эффективность 20% и не содержит токсичных или редкоземельных элементов, что делает её экологически безопасной.

Разработчик, ссылаясь на статистику, утверждает, что для среднестатистического автовладельца в солнечных городах вроде Лос-Анджелеса покрытие может полностью заменить внешнюю зарядку. В «домашнем» для компании Штутгарте среднестатистические водители проезжают около 52 км в день, поэтому электричество от «краски» сможет компенсировать около 62 % необходимой энергии.

Особенностью технологии является нанесение цветного защитного слоя поверх фоточувствительной краски, что предотвращает её деградацию под воздействием ультрафиолета и влаги.

Разработчики намекают на использование перовскитных материалов «в жидком виде». Однако другие эксперты отмечают, что в лаборатории перовскитные элементы хоть и дают хороший результат, при эксплуатации в реальных условиях они не отличаются долговечностью, поскольку деградируют под воздействием ультрафиолета и дождя.

В Mercedes сообщают, что покрытие может разбрызгиваться непосредственно на элементы кузова, а цветное красочное покрытие будет наноситься поверх, защищая его от воздействия вредных факторов. При этом специальная краска на основе наночастиц сможет пропускать 94 % солнечной энергии.

Кроме электромобилей, технология может найти применение в строительстве, обеспечивая энергией здания и другие объекты.