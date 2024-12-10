Ученые: В недрах Ацидалийской равнины на Марсе есть условия для внеземной жизни

Ученые из Барселонского университета заявили, что равнина шириной 2896 км в северном полушарии Марса может стать ключевым объектом для будущих исследований внеземной жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным исследователей, в почве региона, известного как Ацидалийская равнина, содержится достаточное количество воды, тепла и энергии, необходимых для существования и размножения инопланетных микроорганизмов.

«Это многообещающий район для будущих миссий по поиску сохранившейся жизни в недрах Марса», — отметили ученые.

Следующим шагом исследователи называют бурение, чтобы уточнить, могла ли жизнь действительно зародиться на этой равнине. Однако они подчеркнули, что с подобными исследованиями придется повременить из-за отсутствия подходящих технологий.

При этом сделанное открытие может стать основой для дальнейших исследований. Оно также поможет разрешить споры о присутствии метана на атмосфере Красной планеты.