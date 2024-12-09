McLaren впервые с 1998 года выиграл Кубок конструкторов после победы Норриса в Абу-Даби

Британский пилот Ландо Норрис выиграл финальный этап сезона Формулы-1 на автодроме Яс-Марина в Абу-Даби, обеспечив McLaren первое место в Кубке конструкторов.

Вторым финишировал испанец Карлос Сайнс из Ferrari, третьим на подиум поднялся его напарник монегаск Шарль Леклер.

Такой результат позволил команде McLaren завоевать Кубок конструкторов впервые с 1998 года. Команда под руководством Зака Брауна выиграла девятый трофей в своей истории. Последний раз этот титул McLaren принесли Дэвид Култхард и Мика Хаккинен.

Среди других событий гонки — столкновение Серхио Переса (Red Bull) и Валттери Боттаса (Kick Sauber) на первом круге. Перес сошел с дистанции. Гонка, по информации некоторых СМИ, может стать последней в его карьере. Боттас также сошел после 32-го круга из-за сломанной подвески. Ранее в ноябре Kick Sauber объявил о его уходе по окончании сезона.

Карлос Сайнс провел финальную гонку за Ferrari, с 2025 года он перейдет в Williams. Его место в Скудерии займет британец Льюис Хэмилтон, который покидает команду Mercedes. В Абу-Даби он финишировал четвертым.

В топ-10 также вошли: 5. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes); 6. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull); 7. Пьер Гасли (Франция, Albin); 8. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas); 9. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin); 10. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren).