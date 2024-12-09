Месси признан лучшим игроком года в МЛС

37-летний аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси был признан игроком года в МЛС. Об этом сообщили на официальном сайте лиги.

Награда игроку года вручается по результатам опроса футболистов, технического персонала клубов и СМИ. По итогам голосования аргентинец набрал 38,43%.

На второй строчке расположился колумбийский нападающий «Коламбус Крю» Кучо Эрнандес, получивший 33,7% голосов.

В 19 матчах в МЛС этого сезона Месси забил 20 голов и сделал 16 результативных передач. «Интер Майами» стал победителем регулярного чемпионата, но вылетел в первом раунде плей-офф.