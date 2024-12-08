Главным цветом 2025 года по версии Pantone объявлен Мокко мусс

Главным цветом 2025 года по версии Pantone объявлен Мокко мусс

Исследовательский институт Pantone выбрал главный цвет 2025 года. Им стал шоколадно-коричневый оттенок 17-1230 Mocha Mousse (Мокко мусс). По мнению экспертов, это «запоминающийся нежно-коричневый цвет, который переносит наши чувства в мир удовольствия и изысканности».

«Теплый богатый коричневый оттенок напоминает о восхитительном качестве какао, шоколада и кофе, вызывая у нас чувство комфорта. Изысканный и сочный, но в то же время неприхотливый классический Mocha Mousse расширяет наши представления о коричневом цвете, превращая его из скромного и приземленного в вызывающий и роскошный» , — говорится в описании.

Pantone представляет свой прогноз цвета года с 2000 года. При выборе цвета года анализируются социальные, культурные и экономические факторы, которые определяют направления в моде, дизайне, технологиях и искусстве. Эксперты Pantone исследуют применение цветов в различных сферах, от интерьеров и архитектуры до медиа и технологий.
В 2024-м цветом года по версии Pantone был нежный бархатистый персиковый оттенок, получивший название Peach Fuzz (Персиковый пух).