Главным цветом 2025 года по версии Pantone объявлен Мокко мусс

Исследовательский институт Pantone выбрал главный цвет 2025 года. Им стал шоколадно-коричневый оттенок 17-1230 Mocha Mousse (Мокко мусс). По мнению экспертов, это «запоминающийся нежно-коричневый цвет, который переносит наши чувства в мир удовольствия и изысканности».

«Теплый богатый коричневый оттенок напоминает о восхитительном качестве какао, шоколада и кофе, вызывая у нас чувство комфорта. Изысканный и сочный, но в то же время неприхотливый классический Mocha Mousse расширяет наши представления о коричневом цвете, превращая его из скромного и приземленного в вызывающий и роскошный» , — говорится в описании.

Pantone представляет свой прогноз цвета года с 2000 года. При выборе цвета года анализируются социальные, культурные и экономические факторы, которые определяют направления в моде, дизайне, технологиях и искусстве. Эксперты Pantone исследуют применение цветов в различных сферах, от интерьеров и архитектуры до медиа и технологий.

В 2024-м цветом года по версии Pantone был нежный бархатистый персиковый оттенок, получивший название Peach Fuzz (Персиковый пух).