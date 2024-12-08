В Китае создали материал для мантии-невидимки: работает без электричества

Учёные из Китайского университета электронных наук и технологий (UESTC) представили инновационный материал, способный адаптироваться к цвету окружения. При этом он работает без внешнего источника питания. По словам авторов проекта, одежда из такого материала «может сделать человека фактически невидимым», передает TechSpot.

О разработке рассказали в журнале Science Advances.

Новый материал основан на технологии «самоприспосабливающего фотохромизма» (SAP), которая позволяет молекулярным соединениям менять структуру под воздействием света.

В ходе испытаний материал продемонстрировал способность менять цвет за 30–80 секунд в условиях естественной среды.

Исследователи также разработали распыляемые покрытия из SAP, которые можно наносить на объекты для их маскировки.

Созданный материал подходит для использования в экстремальных условиях, выдерживая температуры от -20 до 70 °C. Учёные отмечают его перспективность в моде, военной сфере и строительстве. Разработка открывает новые возможности для создания маскировочных технологий без применения сложной электроники.