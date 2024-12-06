Tesla поставила рекорд: ни одна компания не дорожала настолько быстро

Tesla увеличила свою капитализацию на мировых рынках с рекордной скоростью и стала одной из самых быстрорастущих компаний в мире. В ноябре 2024 года она прибавила в стоимости 38,1% и достигла 1,1 триллиона долларов, передает портал investing.

Свои позиции на рынке удалось укрепить и нескольким другим крупным игрокам рынка. Так, благодаря оптимизму, связанному с предстоящими праздниками, Walmart улучшил свою капитализацию на 12,9%. Теперь стоимость компании, владеющей крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, составляет 743,5 миллиарда долларов.

Транснациональный финансовый конгломерат JPMorgan Chase показал рост на 12,5%, капитализация достигла до 703 миллиардов долларов.

Amazon, пользуясь ростом розничных продаж, добавил к своей рыночной капитализации 11,5%, теперь компания Джеффа Безоса стоит 2,2 триллиона долларов. Visa показала увеличение на 8,3%, увеличив свою стоимость до 617,5 миллиардов долларов.

Тем временем некоторые крупные участники рынка сталкиваются с проблемами. Так, капитализация Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) потеряла 5,1% и снизилась до 793,5 миллиардов долларов на фоне сообщений о том, что власти США потребовали прекратить поставки передовых микросхем в Китай. Nvidia, один из лидеров в области искусственного интеллекта, также замедлила рост. В ноябре компания прибавила в стоимости +3,9%, что значительно ниже октябрьских 9,3%.