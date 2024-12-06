Стивен Кинг закроет свои радиостанции: одна из них проработала почти 100 лет

Три радиостанции, принадлежащие писателю Стивену Кингу и его жене Табите, прекратят вещание из-за финансовых проблем. Об этом сообщил Independent.

Станции WKIT-FM, WZON-AM и WZLO-FM работали на территории американского штата Мэн и входили в группу ZONE Corporation.

Писатель десятилетиями пытался сохранить независимые радиостанции, однако в конце декабря им придется попрощаться со своими слушателями, так как финансовая ситуация стала критической.

«В то время когда радио по всей стране были поглощены гигантскими вещательными корпорациями, мне нравилось быть владельцем локальных, независимых станций все эти годы. Я любил людей, которые ходили на них каждый день и развлекали людей, поддерживая работоспособность оборудования и давая местным рекламодателям возможность связаться со своими клиентами», — прокомментировал Кинг.

Первую станцию Кинг приобрел в 1983 году. Он дал ей новое название – WZON, в честь одной из первых своих успешных книг – роману «Мертвая зона». Эта радиостанция вещала 98 лет и работала в ретро-формате.

Позже всемирно известный писатель стал владельцем еще двух станций: WKIT-FM, известной как «радиостанция рок-н-ролла Стивена Кинга», и WZLO, которая специализировалась на альтернативной музыке.