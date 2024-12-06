Площадь истощенных земель по всему миру превысила размер Антарктиды

Общая площадь истощенных земель в мире достигла 15 млн кв. км, что больше площади Антарктиды. Об этом говорится в докладе Потсдамского института изучения климатических изменений, сообщает ТАСС.

По данным института, истощение земель происходит со скоростью 1 млн кв. км в год. Основным фактором деградации почвы являются химикаты, применяемые в сельском хозяйстве, которые разрушают почву и загрязняют экосистемы. Этот процесс негативно влияет на способность планеты поддерживать благоприятные условия для человека.

«Если мы не предпримем соответствующих мер, последствия скажутся на всех аспектах жизни и распространятся далеко в будущее, усугубляя проблемы для последующих поколений», — заявил представитель Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ибрагим Тиав в интервью The Guardian.

Наибольшая деградация почв наблюдается в южной Азии, на севере Китая, в Великих равнинах США, а также в Средиземноморье.

Такие факторы, как изменение климата, засуха и наводнения только усугубляют ситуацию, отмечают эксперты.