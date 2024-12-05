Снимки лотков для SIM-карт подсказали, какие цвета получат Samsung Galaxy S25 и S25+

Samsung готовится выпустить флагманские смартфоны Galaxy S25 и Galaxy S25+, по меньшей мере, в пяти новых вариантах цветов. Информация подтверждается недавними утечками изображений лотков для SIM-карт.

Вероятно, указанные пять оттенков будут доступны для обеих моделей, в то время как версия Galaxy S25 Ultra может предложить более сдержанный дизайн, возможно, с титановой рамкой.

Снимки лотков опубликовал известный блогер Роланд Квандт, который ранее точно предсказал характеристики других популярных устройств, таких как GoPro 9 и Xiaomi Mi 9T.