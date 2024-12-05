Курс биткоина превысил $100 тысяч

В ночь на 5 декабря курс криптовалюты биткоин на бирже Binance впервые превысил 100 тысяч долларов.

По данным торговой площадки, стоимость главной криптовалюты преодолела отметку 100 тысяч долларов в 7:39 утра (по ашх). После этого биткоин продолжил рост и к восьми часам утра преодолела отметку 104 тысячи долларов.

Другие криптовалюты демонстрируют разную динамику. Так, Ethereum скоро может преодолеть отметку в 4000 долларов, тогда как XRP, Solana и BNB чуть потеряли в цене. Однако капитализация крипторынка растет и близится к отметке в 3,6 триллиона долларов.

Напомним, курс биткоина начал расти после избрания Дональда Трампа президентом США. С 5 ноября, когда стало известно о победе Трампа на выборах, биткоин вырос в цене на более чем 50%.