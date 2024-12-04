Toyota выпустила самый мощный и быстрый серийный автомобиль в своей истории

Японская компания Toyota представила новый спорткар Supra A90 Final Edition, который стал самым мощным и быстрым серийным автомобилем в истории бренда.

Модель оснащена силовым агрегатом мощностью 435 лошадиных сил. Спорткар способен разгоняться до 100 километров в час за четыре секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 270 километров в час.

В Supra A90 Final Edition применены современные технические решения. Среди них регулируемые амортизаторы, карбоновые элементы кузова и большое антикрыло для повышения аэродинамики.

Автомобиль предназначен для поклонников спортивного вождения и сочетает в себе высокую производительность и современные технологии. Выпуск модели приурочен к завершению производства популярной серии Toyota Supra.