Том Круз сыграет в «страшном» сверхъестественном триллере «Deeper»

Том Круз исполнит главную роль в новом триллере «Deeper», который снимет режиссер Даг Лайман. В интервью изданию Showbiz411 постановщик рассказал, что фильм станет их первым опытом работы в жанре ужасов.

Сюжет картины расскажет о разжалованном астронавте, который исследует недавно обнаруженную глубокую океанскую впадину. Во время экспедиции герой сталкивается с загадочной и опасной силой.

Даг Лайман хочет создать «страшный» фильм. «Я никогда таких не снимал, да и Том тоже», — добавил он.

Проект разрабатывается студией Warner Bros. Однако «Deeper» столкнулся с производственными трудностями: первоначальный сценарий Макса Лэндиса был завершен в 2016 году, но дальнейшая работа замедлилась из-за обвинений в адрес сценариста в неподобающем поведений. До отстранения Лэндиса на главную роль рассматривались Идрис Эльба, Брэдли Купер и Галь Гадот. Режиссерское кресло могли занять Корнель Мундруцо или Бальтасар Кормакур.

Помимо «Deeper», Круз и Лайман работают над продолжением «Грани будущего» и проектом о полетах в космос. Также актер задействован в нескольких других крупных фильмах, включая новую картину Алехандро Иньяритту «Broadsword», «Топ Ган 3» и сиквеле «Дней грома»,