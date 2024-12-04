Стратегия десятилетия: Американец выиграл в лотерее $500 тыс., 9 лет играя одними числами

Житель Кентукки по фамилии Гленн почти десять лет использовал одну и ту же комбинацию чисел в лотерее Lucky For Life и выиграл полмиллиона долларов. Он будет ежегодно получать приз в размере $25 тысяч на протяжении как минимум 20 лет, сообщает газета Lexington Herald-Leader.

Гленн добился выигрыша, используя одни и те же числа с момента запуска игры в марте 2015 года. Победная комбинация — 7, 10, 17, 24 и 26 — совпала с призовым набором спустя 9 лет и 7 месяцев. Он мог бы выиграть и главный приз, если бы правильно выбрал номер «счастливого шарика»: призовым оказалось число 13, тогда как Гленн выбрал 12a.

Мужчина объяснил, что его числа связаны с годовщинами и номерами бейсбольных игроков. Полученные средства он планирует потратить на погашение долгов и ремонт дома.

«Это было благословение. Последние шесть месяцев я испытывал стресс. Сто тысяч долларов помогут мне встать на ноги. Это хорошая перезагрузка», — сказал мужчина.

Газета Lexington Herald-Leader отмечает, что шансы на выигрыш ежегодных $25 тысяч составляли один к 1,81 миллиона. А главный приз выпадает лишь в одном случае из 30,8 миллиона.