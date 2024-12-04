В Китае нашли гигантский кратер от древнего метеоритного удара

Группа учёных из Шанхая обнаружила гигантский ударный кратер Хайлинь, образованный миллионы лет назад в результате столкновения с крупным метеоритом. Это открытие опубликовано в журнале Matter and Radiation at Extremes (MRE).

Кратер находится в горах Чанбайшань на высоте 900 метров и имеет размеры до 1360 метров в диаметре и 183 метра в глубину.

По мнению исследователей, удар метеорита вызвал мощный взрыв, сопоставимый с детонацией ядерной бомбы.

Отмечается, что кратер был скрыт осадочными породами, и его обнаружение стало возможным только недавно. Точные даты возникновения кратера неизвестны, однако он был сформирован не менее 20 миллионов лет назад.

Исследования показали, что в кратере находятся отложения и фрагменты горных пород, а также следы древнего озера. Учёные утверждают, что подобные события могут повториться в будущем.