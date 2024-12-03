12-летняя школьница в Израиле нашла древнеегипетский амулет в форме скарабея

В Израиле 12-летняя школьница Дафна Фильштейнер обнаружила древнеегипетский амулет в форме скарабея. Артефакт возрастом более 3500 лет была передана для изучения Управлению древностей Израиля, пишет издание «Вокруг света».

Девочка обнаружила древнеегипетский амулет во время семейного похода в районе Тель-Каны недалеко от Ход-ха-Шарона. Дафна заметила необычный камень на земле, который позже оказался сакральным артефактом.

«Я подобрала интересный камень, показала его маме, и она сказала, что это просто камень или бусина. Но я увидела на нем украшение и упрямо настаивала, что это нечто большее», — рассказала Дафна.



На амулете изображены два скорпиона, расположенные головами к хвостам. По словам эксперта по бронзовому веку доктора Ицхака Паза, скорпионы символизируют богиню Селкет (или Серкет), которую считали покровительницей мертвых и целителей, а также защитницей от ядовитых укусов. Египтяне также считали, что она оберегает беременных.

«Еще одно украшение на амулете — символ „нефер“, означающий „хороший“ или „избранный“. Есть также символ, похожий на королевский посох», — отметил он, добавив, что это может указывать на связь амулета с ритуалами бальзамирования.

Скарабей в Древнем Египте был символом возрождения и новой жизни. Считалось, что навозный жук, перекатывающий свой шарик из навоза с востока на запад, повторяет ежедневный путь Солнца по небосводу. Кроме того, скарабеи откладывают свои яйца в тот же шарик навоза, из которого затем вылупляется их потомство — новая жизнь.

Такие амулеты встречаются и на территории Израиля, что связано с египетским влиянием в регионе. Исследователи предполагают, что амулет мог принадлежать важной персоне или был оставлен намеренно. Однако из-за отсутствия контекста установить его точную историю невозможно.