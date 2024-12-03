Посол ОАЭ: «На сегодня ОАЭ являются четвёртым торговым партнёром Туркменистана»

Чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в Туркменистане Ахмет Аль-Хай Аль Хаммели выступил в газете «Нейтральный Туркменистан» со статьей в честь 53-й годовщины провозглашения Федерации Объединённых Арабских Эмиратов.

В статье дипломат подытожил итоги многолетнего сотрудничества двух стран и достигнутые успехи в различных областях.

«Хотелось бы отметить, что двусторонние отношения демонстрируют беспрецедентный рост на всех уровнях. Так, в первой половине 2024 года объём торгового обмена между двумя странами увеличился на 5,9 процента по сравнению с 2023 годом, в течение которого объём торгового обмена достиг около 1 миллиарда 300 миллионов долларов «ненефтяной торговли». В настоящее время ОАЭ являются четвёртым торговым партнёром Туркменистана», – рассказал посол.

Дипломат также отметил активность в культурной и образовательной сферах. Например, в октябре этого года состоялся визит государственного министра Министерства иностранных дел ОАЭ Нуры Аль Кааби в Туркменистан, а также продолжилась программа подготовки дипломатов в сотрудничестве с Дипломатической академией Анвара Гаргаша.

В сфере экономики, в июне 2024 года, ОАЭ организовали бизнес-форум, на котором был подписан Меморандум о взаимопонимании между промышленными палатами обеих стран. Посол также упомянул участие Туркменистана в важнейших международных форумах, таких как COP-28, проходивший в ОАЭ, где Туркменистан присоединился к Глобальному обязательству по метану и Декларации ОАЭ о климате, здоровье, сельском хозяйстве и продовольственных системах.

Посол подчеркнул, что двусторонние отношения продолжают развиваться и имеют большие перспективы в области энергетики, возобновляемых источников энергии и продовольственной безопасности.