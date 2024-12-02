Сын Михаэля Шумахера в конце сезона покинет команду «Мерседес»

Резервный пилот «Мерседес» в Формуле-1 Мик Шумахер завершит сотрудничество с командой в конце сезона 2024 года. Об этом было объявлено на официальном сайте команды.

Мик, сын легендарного гонщика Михаэля Шумахера, присоединился к «Мерседесу» в декабре 2022 года после двух сезонов в «Хаасе», где выступал в качестве боевого пилота. За время работы в «Мерседесе» он активно участвовал в технической подготовке и анализе данных.

«Я благодарен Тото Вольффу и всей команде за знания, которые я приобрел за эти два года. Они, несомненно, сделали меня более опытным гонщиком, потому что я лучше узнал техническую сторону. Но наблюдать за гонками этих автомобилей, не сидя в кабине, тяжело», — заявил Шумахер.

По данным Motorsport, на место резервного пилота пригласят финского гонщика, пилота команды «Кик-Заубер» Валттери Боттаса. Для него это будет возвращением в команду. Ранее Боттас дважды становился вице-чемпионом мира (2019, 2020) в составе «Мерседеса».