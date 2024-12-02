Составлен рейтинг стран с лучшими условиями для релокантов: ОАЭ, Бахрейн и Оман

Немецкое издание DW опубликовало рейтинг стран с лучшими условиями для переезда, составленный организацией InterNations. Составители учитывали такие факторы, как административные процедуры, жилье, цифровая инфраструктура и языковой барьер.

Первое место в списке заняли Объединенные Арабские Эмираты. Экспаты оценили легкость, с которой в ОАЭ решаются административные вопросы, еще один плюс – отсутствие языкового барьера. Несмотря на высокие цены на недвижимость (17-е место), страна получила высокие баллы за онлайн-сервисы и созданные возможности для поиска жилья.

Второе место занял Бахрейн. Страна получила высокие оценки за удобство в решении бюрократических процессов онлайн и отсутствие языковых преград. По ценам на жилье страна занимает 15-е место.

Тройку лидеров замыкает Оман, где адаптация без знания языка проходит легко, а цены на жилье являются гораздо более доступными (4-е место).

США, несмотря на высокие оценки по цифровизации и языковому барьеру, заняли только 14-е место из-за проблем с бюрократией и поиском жилья. В Западной Европе наибольший комфорт для релокантов предлагают Испания (18-е место в рейтинге), Нидерланды (19), Бельгия (21), Люксембург (23), Великобритания (26), Швеция (27), Дания (28), Швейцария (30), Финляндия (33), Норвегия (34).