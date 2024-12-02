Ветеранское Эль-Класико: Легенды «Барселоны» и «Реала» сыграли вничью

В товарищеском матче в Катаре встретились легенды двух принципиальных соперников испанского и мирового футбола – «Барселоны» и «Реала». Игра завершилась вничью со счетом 2:2.

«Блауграна» первой повела в счете – Хуан Пабло Сорин отличился после ассиста Людовика Жюли. Затем ветераны каталонской команды удвоили преимущество благодаря удару Роналдиньо со штрафного, который попал прямо в девятку.

«Сливочные» смогли совершить камбэк во втором тайме, забили Луиш Фигу и Эдвин Конго.

«Барселона» в концовке матча получила хороший шанс победить, однако форвард сине-гранатовых Патрик Клюйверт не сумел реализовать пенальти.

15 декабря команды должны снова встретиться в Токио. Ожидается, что в декабрьском матче в составе легенд «Барселоны» сыграют Андрес Иньеста и Хави.