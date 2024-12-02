Археолог-любитель нашел в Дании древний меч необычной формы: зачем его согнули?

В Дании археолог-любитель Клаус Фальсбю обнаружил тайник с древними артефактами. Среди находок оказался необычный изогнутый меч, датируемый 500 годом до н. э., сообщает Heritage Daily со ссылкой на музейное объединение ROMU.

Древний тайник находился в природоохранной зоне Вэребро-Одал к западу от Копенгагена. Местность представляет собой систему рек, болот и водоемов. Кладоискатель Клаус Фальсбю обследовал болото с помощью металлоискателя.

По словам экспертов, предметы в тайнике относятся к бронзовому и железному векам и были использованы в качестве ритуальных подношений. Перед подношением клинок специально согнули, чтобы сделать его непригодным для боя.

Археолог ROMU Эмиль Винтер Струве отметил, что подобные подношения чаще встречаются в раннем и среднем бронзовом веке. Меч свидетельствует о переходном периоде между эпохами бронзы и железа: его лезвие изготовлено из бронзы, а крепления на рукояти — из металла. Он, вероятно, был привезен из региона к северу от Альп, где в тот период существовала гальштатская культура.

Помимо меча, в тайнике оказались два бронзовых топора, три ножных браслета, фрагмент большой заколки, неопознанный предмет

Недалеко от этого места Фальсбю также обнаружил бронзовое ожерелье с необычным узором в форме «елочки». Артефакт был найден всего в 70 метрах от тайника с мечом.

Находки представляют большую ценность и проливают свет на ритуальные традиции древнего Скандинавского региона.