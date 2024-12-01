Туркменские мастера по борьбе на поясах завоевали 9 медалей на чемпионате мира в Казани

9 медалей различного достоинства завоевали спортсмены Туркменистана на состоявшемся в Казани 22-м чемпионате мира по борьбе на поясах среди мужчин и женщин, передает «Туркменистан: Золотой век».

Соревнования в столице Республики Татарстан Российской Федерации собрали около 270 спортсменов из 35 стран, которые оспаривали во Дворце единоборств «Ак Барс» звание сильнейших в двух стилях – вольном и классическом.

По итогам всех видов состязаний туркменские спортсмены завоевали три золотые, одну серебряную и пять бронзовых медалей.

Награды высшей пробы удостоились в вольном стиле поясной борьбы Абдыресул Дурдыев (весовая категория до 62 кг), Аннагурбан Аллабердиев (до 90 кг) и Пальван Гурбангелдиев (до 100 кг).

Серебряным призёром в классическом стиле поясной борьбы стал Нурмухаммет Байдогдыев (свыше 100 кг). А бронзовые медали достались: в вольном стиле – Аширмураду Амандурдыеву (до 57 кг), Мекану Нурбердиеву (до 68 кг), Азыммухаммету Оразмухаммедову (до 75 кг) и Нобатгелди Назарову (до 100 кг), а в классическом стиле – Давуту Назарову (свыше 100 кг).