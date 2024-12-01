В здании Посольства Туркменистана в Анкаре открылся центр имени Махтумкули

29 ноября в здании Посольства Туркменистана в Анкаре состоялась церемония открытия научно-исследовательского центра имени Махтумкули Фраги.

В мероприятии приняли участие представители различных министерств и ведомств Турции, дипломаты, известные литераторы и общественные деятели, представители туркменской диаспоры, студенческой молодежи и СМИ, сообщает nCa.

Открытие данного центра призвано дать новый импульс для изучения и популяризации древней и богатой истории туркменского народа.

После церемонии открытия в Центре при участии представителей научного сообщества Туркменистана и Турецкой Республики состоялось первое заседание туркмено-турецкого научно-исследовательского сообщества по изучению творчества Махтумкули Фраги.

Открытие центра состоялось в рамках ряда научных мероприятий, приуроченных к 300-летнему юбилею Махтумкули Фраги и проведённых в Анкаре с 28 по 29 ноября при участии делегации деятелей науки и образования Туркменистана.

Так, 28 ноября в здании университета Анкары, Посольством Туркменистана в Турции был организован круглый стол с представителями научных деятелей Турции. В рамках встречи известные ученые и литераторы двух стран обсудили вклад творчества великого поэта, философа и мыслителя Махтумкули Фраги в обогащение сокровищницы мировой литературы.

29 ноября, в штаб-квартире Международной организации ТЮРКСОЙ в Анкаре состоялась презентация книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Анау – культура из глубин тысячелетий» на турецком языке.

Презентация вызвала большой интерес среди творческого и научного сообщества Турции, была отдельно отмечена забота государства об богатой истории и культуре Туркменистана.