FT: Nissan грозит закрытие, если компания за год не найдет крупного инвестора

Nissan переживает серьезный финансовый кризис, компания стоит на грани закрытия. На стабилизацию бизнеса остается всего 12–14 месяцев, сообщает Financial Times со ссылкой на двух анонимных представителей из руководства компании.

Среди ключевых проблем – значительное сокращение операционной прибыли на 85% за третий квартал и убытки в размере 9,3 млрд иен ($60,1 млн). Из-за низких продаж в США и Японии компания уволила более 9 тысяч сотрудников и уменьшила производство на 20%. Nissan продолжает сокращения, рассчитывая сэкономить $3 млрд.

Для выхода из кризиса Nissan ищет крупного долгосрочного инвестора, такого как банк или страховая группа. Также рассматривается возможность расширения сотрудничества с давним конкурентом – Honda, которая может приобрести контрольный пакет акций. Недавно Nissan заключила с Honda и Mitsubishi партнерское соглашение для долгосрочной разработки электромобилей.

Французский партнер Nissan – Renault – изучает возможность реструктуризации 25-летнего альянса, включая продажу акций компании Honda.

В руководстве Honda считают, что ближайшие месяцы станут решающими для спасения бизнеса.