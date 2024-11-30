Counterpoint: Падение интереса к складным смартфонам приведет к снижению их цен

Аналитическая компания Counterpoint Research поделилась результатами исследования рынка складных смартфонов в III квартале 2024 года. После продолжительного роста на протяжении предыдущих шести кварталов, в отчетном периоде наблюдается снижение на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам старшего аналитика Counterpoint Джена Парка, рынок складных смартфонов вступил в «переходную фазу», когда приходится сталкиваться с трудностями по мере продвижения от нишевого сегмента к основному рынку.

«Если производители серьёзно рассмотрят вопрос повышения ценовой доступности, а также достижения дальнейшей технологической надёжности и улучшения восприятия потребителей, этот этап можно будет преодолеть», — отметил специалист.

Согласно данным, Samsung сохранила лидерство в сегменте с долей 56%, однако годом ранее доля компании составляла 70%. Поставки компании упали на 21%, а её модели Galaxy Z Flip6 и Z Fold6 показали слабые результаты продаж. Причина — отсутствие существенных улучшений по сравнению с предыдущими версиями.

Конкуренция на рынке складных устройств усилилась, особенно в Китае, где Samsung занимает лишь 8% рынка.

Самыми быстрорастущими брендами на рынке складных устройств оказались HONOR и Motorola, благодаря, в том числе, выпуску флагманских моделей в июне и июле. В Северной Америке Galaxy Z Flip конкурирует с Moto Razr, а в Европе — с Honor Magic V.

Huawei также постепенно укрепляет свои позиции, удерживая долю в 15% благодаря популярности моделей Mate X5 и Pocket 2 в Китае. При этом новые бюджетные модели Nova Flip и Mate XT не привлекли значительного внимания покупателей.

Xiaomi показала рекордный рост поставок – на 185%, особенно после выпуска первой раскладной модели Mix Flip и дебюта за пределами Китая.