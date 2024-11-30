Робопса для изучения астероидов научили всегда приземляться на лапы, как коты

Робопса для изучения астероидов научили всегда приземляться на лапы, как коты

Китайские учёные разработали робопса, способного всегда приземляться на лапы, что позволит использовать его для исследования астероидов. Это умение, заимствованное у кошек, пригодится для работы в условиях низкой гравитации, пишет издание Interesting Engineering.

На малых космических телах низкая гравитация делает передвижение с помощью колёс невозможным, но прыгающие роботы могут преодолеть эту проблему. Робопёс, разработанный исследователями из Харбинского технологического института, способен всегда приземляться на лапы, независимо от высоты и положения при падении.
Ученые отказались от использования утяжелителей и управления центром тяжести робота. Вместо этого в процессе обучения ученые использовали карусель, которая имитировала условия невесомости, помогая научиться правильно поворачивать лапы при падении. Робопёс учился совершать такие акробатические трюки за 8 секунд, хотя на астероиде ему предстоит находиться в прыжке на протяжении около 10 секунд.
Хотя успех зависит от рельефа астероида, результаты исследования показывают перспективность данного метода. К концу десятилетия специалисты планируют отправить робопса на полевые испытания к одному из астероидов.