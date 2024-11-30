Робопса для изучения астероидов научили всегда приземляться на лапы, как коты

Китайские учёные разработали робопса, способного всегда приземляться на лапы, что позволит использовать его для исследования астероидов. Это умение, заимствованное у кошек, пригодится для работы в условиях низкой гравитации, пишет издание Interesting Engineering.

На малых космических телах низкая гравитация делает передвижение с помощью колёс невозможным, но прыгающие роботы могут преодолеть эту проблему. Робопёс, разработанный исследователями из Харбинского технологического института, способен всегда приземляться на лапы, независимо от высоты и положения при падении.

Ученые отказались от использования утяжелителей и управления центром тяжести робота. Вместо этого в процессе обучения ученые использовали карусель, которая имитировала условия невесомости, помогая научиться правильно поворачивать лапы при падении. Робопёс учился совершать такие акробатические трюки за 8 секунд, хотя на астероиде ему предстоит находиться в прыжке на протяжении около 10 секунд.

Хотя успех зависит от рельефа астероида, результаты исследования показывают перспективность данного метода. К концу десятилетия специалисты планируют отправить робопса на полевые испытания к одному из астероидов.