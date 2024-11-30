Нокаут на миллион за 58 сек. Ягшимурадов принес Туркменистану первый титул PFL

Нокаут на миллион за 58 сек. Ягшимурадов принес Туркменистану первый титул PFL

Туркменский боец Довлетджан Ягшимурадов одержал досрочную победу над американцем Импой Касанганаем и стал новым чемпионом PFL в полутяжелом весе. Финальный поединок за гран-при регулярного турнира по смешанным единоборствам PFL World Championship 2024 состоялся в ночь на 30 ноября (по ашх) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Довлетджан нокаутировал титулованного оппонента за 58 секунд.

Вместе с титулом чемпиона туркменский боец удостоился награды в $1 млн.

Ягшимурадов принес Туркменистану первое чемпионство в PFL в дебютном для себя сезоне. В прошлом году обладателем пояса стал Импа Касанганай.

Теперь в активе Ягшимурадова 25 побед в 33 боях в ММА. Импа Касанганай потерпел 5-е поражение в 19 поединках.