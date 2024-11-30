Нокаут на миллион за 58 сек. Ягшимурадов принес Туркменистану первый титул PFL

Туркменский боец Довлетджан Ягшимурадов одержал досрочную победу над американцем Импой Касанганаем и стал новым чемпионом PFL в полутяжелом весе. Финальный поединок за гран-при регулярного турнира по смешанным единоборствам PFL World Championship 2024 состоялся в ночь на 30 ноября (по ашх) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Довлетджан нокаутировал титулованного оппонента за 58 секунд.

Вместе с титулом чемпиона туркменский боец удостоился награды в $1 млн.

Ягшимурадов принес Туркменистану первое чемпионство в PFL в дебютном для себя сезоне. В прошлом году обладателем пояса стал Импа Касанганай.

Теперь в активе Ягшимурадова 25 побед в 33 боях в ММА. Импа Касанганай потерпел 5-е поражение в 19 поединках.