Луис Суарес продлил контракт с «Интер Майами» до конца 2025 года

37-летний уругвайский нападающий Луис Суарес продолжит выступать за американский «Интер Майами». Футболист заключил с клубом из Главной футбольной лиги США (MLS) соглашение, рассчитанное до конца 2025 года.

Форвард присоединился к «Интер Майами» в 2024 году и за 37 матчей за команду забил 25 голов.

Суарес является воспитанником уругвайского «Насьоналя». За свою карьеру с 2006 года он успешно выступал в таких европейских клубах, как нидерландские «Гронинген», и «Аякс», английский «Ливерпуль», испанские «Барселону» и «Атлетико» (Мадрид). В Испании он пять раз становился чемпионом Ла Лиги (четыре – с «Барселоной», один – с «Атлетико»), четырежды выигрывал Кубок Испании, а также становился с составе «блауграны» победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Суарес также оставил след в истории сборной Уругвая, выиграв Кубок Америки в 2011 году и выйдя в полуфинал чемпионата мира 2010 года в ЮАР.