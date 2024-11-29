В Будапеште началось 16-ое заседание Совета старейшин Организации тюркских государств

Сегодня Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов находящийся с рабочим визитом в Венгрии принимает участие по приглашению председателя Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырыма в 16-м заседании Совета ОТГ в качестве члена Совета старейшин, а также почётного гостя.

Гурбангулы Бердымухамедов проследовал к месту проведения 16-го заседания Совета старейшин Организации тюркских государств – зданию Министерства иностранных дел и торговли Венгрии.

Напомним, что предыдущее 15-е заседание данной структуры состоялось в нашей стране в марте текущего года в Ашхабаде под председательством Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

Как известно, Совет старейшин – консультативный орган Организации тюркских государств, в состав которого входят старейшины стран-членов ОТГ, назначаемых из числа видных общественных деятелей. Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов – член этого Совета с апреля 2022 года.

На повестку дня нынешнего заседания вынесены актуальные вопросы, связанные с деятельностью Совета старейшин и ОТГ. Предметом обсуждения также стали перспективы дальнейшей совместной работы стран-участниц Организации, а также ход реализации рекомендаций, принятых на 15-м заседании, состоявшемся в Ашхабаде, сообщает TDH.