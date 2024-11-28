Nvidia представила Fugatto — ИИ-инструмент для музыкантов и композиторов

Компания Nvidia представила новую ИИ-модель Fugatto, предназначенную для музыкантов и композиторов. Как сообщает Reuters, инструмент способен значительно облегчить процесс создания музыки – технология способна изменить голоса, генерировать новые звуки и трансформировать мелодии между различными инструментами.

Fugatto расшифровывается как Foundational Generative Audio Transformer Opus 1.

Как и решения конкурентов, технология генерирует новые звуки на основе текстового запроса. Однако ее отличие от аналогов в том, что Fugatto умеет воспринимать и изменять существующие мелодии, например, преобразить гитарный проигрыш на композицию, сыгранную на фортепиано. Возможно даже превращение инструментального звука в мелодию, исполненную человеческим голосом. Можно менять акценты, настроение и прочие параметры в записи.

Nvidia пока не публикует открытые характеристики модели и не предоставляет ее для скачивания.

Модель обучалась на данных с открытым исходным кодом. В компании отмечают, что решение о возможной публикации еще обсуждается. Это связано с рисками, например, недавним скандалом, когда ИИ OpenAI воспроизводил голос актрисы Скарлетт Йоханссон без ее разрешения.

Вице-президент подразделения прикладных исследований в области глубокого обучения Nvidia Брайан Катанзаро подчеркнул, что генеративные технологии могут использоваться с неэтичными целями.