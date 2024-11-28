Суперкомпьютер выявил главного фаворита на победу в АПЛ в текущем сезоне

Суперкомпьютер статистической платформы Opta спрогнозировал шансы клубов английской Премьер-лиги (АПЛ) на победу в сезоне-2024/2025 по итогам прошедших 12 туров чемпионата.

По мнению суперкомпьютера, «Ливерпуль» добьется чемпионства в турнире с вероятностью 69,5%. Дебютный сезон Арне Слота на посту главного тренера «красных» с большой долей вероятности может увенчаться золотыми медалями.

Команда в настоящее время лидирует в турнирной таблице АПЛ с 31 набранным очком.

Впрочем, суперкомпьютер не спешит сбрасывать со счетов «Манчестер Сити», который идет на втором месте с отставанием в 8 очков. Подопечные Хосепа Гвардиолы получили от суперкомпьютера 23,3%.

Шансы у «Арсенала» на порядок меньше — 6,5%. Сейчас «канониры» идут в чемпионате четвертыми, набрав 22 очка. Столько же у «Челси», которая идет третьей, однако победа «синих» оценивается алгоритмами на 0,6%.