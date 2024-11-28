Мюзикл «Злая» стартовал с рекордом для Бродвея, «Гладиатор 2» преодолел $220 млн

Экранизация бродвейского мюзикла «Злая: Сказка о ведьме Запада» собрал в первый уикенд $164 млн. Из них $114 млн приходится на США, что является рекордом для жанра. Фильм с Арианой Гранде вошёл в тройку самых успешных стартов 2024 года, уступив только «Дэдпулу и Росомахе» ($211 млн) и «Головоломке 2» ($154 млн).

Аналитики прогнозируют, что итоговые сборы ленты могут достичь $1 млрд.

«Злая» рассказывает историю двух ведьм страны Оз, их дружбы, соперничества и борьбы с тиранией. Вторую часть планируют выпустить в ноябре 2025 года.

По данным издания Deadline, выход фильма сопровождался масштабной рекламной кампанией. На продвижение фильма компания Universal Pictures привлекла более 450 партнеров, включая Starbucks и Target, что обеспечило рекордную медиаподдержку, которая, предположительно, стоила в общей сложности $350 млн. Сама студия потратила на маркетинг еще $150 млн.

Специальные рекламные мероприятия проводились в партнерстве с крупными брендами. К примеру, в рамках этой кампании Starbucks задействовала 20 тысяч своих заведений по всему миру. Массированная маркетинговая кампания стартовала во время Олимпийских игр в Париже.

Тем временем «Гладиатор 2» Ридли Скотта преодолел $220 млн мировых сборов. После премьеры в США ($55 млн) и Китае аналитики отмечают высокий потенциал картины. Для окупаемости фильму нужно собрать $600 млн, но ожидается, что сборы превысят $1 млрд.

События сиквела разворачиваются через 25 лет после первой части. В главных ролях снялись Пол Мескаль, Педро Паскаль, Дензел Вашингтон и Джозеф Куинн.