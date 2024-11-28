Какой будет транспортная система в мегаполисах к 2040 году: прогнозы Mercedes-Benz

Mercedes-Benz поделилась своим видением будущего транспортной системы в мегаполисах к 2040 году. Прогнозы компании основаны на исследованиях группы экспертов из разных областей, включая футурологов, социологов и архитекторов. Анализ охватил три города: Лондон, Лос-Анджелес и Шэньчжэнь, сообщает auto.ru.

По мнению компании, в Лондоне традиций будут сочетаться с инновациями. Развитие получат общественный транспорт и централизованные парковки. В историческом центре приоритет будет у роботизированных электрокаров.

Лос-Анджелес сохранит ориентированность на индивидуальный транспорт, который перейдёт на электротягу. Беспилотные автомобили получат отдельные полосы, а управление трафиком возьмёт на себя электроника.

В Шэньчжэне движение будет организовано на нескольких уровнях. Использование аэромобилей и скоростных поездов дополнят технологии облачных вычислений.

Общие тренды включают электрификацию, роботизацию и цифровизацию. Среди собственных разработок Mercedes-Benz упомянула виртуальные очки для водителей, биоматериалы для интерьеров и покрытия для генерации энергии.