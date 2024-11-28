В Китае создали сверхзвуковой самолет будущего: летит со скоростью – 4900 км/ч

Китайская компания Space Transportation представила модель сверхзвукового самолета Cuantianhou. В будущем такой транспорт сможет доставлять пассажиров из Пекина в Нью-Йорк всего за два часа, передает SpaceNews.

Модель показали на международной конференции Space Tech Expo & Conference Europe в Бремене. Первый прототип планируют испытать во второй половине 2025 года.

По словам главы компании Фаня Дэна, самолет сможет развивать крейсерскую скорость до 4900 км/ч. Речь идет о скорости, при которой расход топлива на километр пути будет минимальным. При этом транспорт способен развивать скорость максимум до 6100 км/ч.

Самолет будет летать на высоте более 20 километров и преодолевать за один рейс до 3000 километров.

К 2027 году компания намерена создать летательный аппарат, способный перевозить двух пассажиров. В более долгосрочной перспективе, к 2031 году, планируется запуск увеличенной версии самолета на 50 пассажиров. Его длина составит 30 метров, масса — 70 тонн, скорость — до 6100 километров в час.