Что известно об iPhone 17 Air: суперлегкий корпус и передовые технологии

Apple готовится к выпуску iPhone 17 Air — самого тонкого смартфона в своей истории. Новинка обещает уникальный дизайн, мощную начинку, и соответственно, высокую цену.

Модель с ультратонким корпусом представят в 2025 году в рамках большой осенней презентации Apple. Однако YouTube-канал AppleTrack подготовил видеобзор, в котором суммировал всю доступную на сегодняшний день информацию об одном из самых ожидаемых смартфонов .

Отмечается, что смартфон будет на 40–50% тоньше, чем другие устройства 17-й серии. Основой корпуса станут алюминий и титан, сочетающие легкость и прочность. Вероятно, разработчики решили взять за образец дизайн iPhone 6, выпущенный в 2014 году. Этот гаджет с толщиной корпуса 6,9 мм до сих пор остается самым тонким смартфоном в истории компании из Купертино.

iPhone 17 Air также получит дисплей диагональю 6,6 дюйма с технологией ProMotion (варьирует кадровую частоту от 1 до 120 гц) и новое сверхпрочное защитное покрытие. Ожидается, что сканер Face ID будет встроен под экран.

В основной камере применят передовой широкоугольный телефото-датчик с разрешением 48 Мп и 2х-кратным оптическим увеличением.

Смартфон будет работать на процессоре нового поколения A19 Bionic с 8 ГБ оперативной памяти. Ожидается поддержка нового чипа 5G и Wi-Fi собственной разработки Apple. При этом начальная версия iPhone 17 Slim (Air) может получить 128 Гб внутренней памяти, однако наверняка будут доступны варианты с более емкими блоками — вплоть до 1 Тб.

По данным инсайдеров, цена устройства стартует с $1299.