«Туркменавтоулаглары» представлено на международной выставке ITTC-2024

Агентство «Туркменавтоулаглары» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана принимает участие в международной конференции и выставке «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2024», передает корреспондент Turkmenportal. Мероприятие собрало ведущих специалистов транспортной отрасли для обсуждения перспектив развития международных логистических маршрутов.

На выставке агентство «Туркменавтоулаглары» презентовало информационные материалы о перспективных проектах по внедрению инновационных логистических решений и цифровизации транспортных услуг. Стенд агентства привлек внимание участников конференции.

Цель участия агентства заключается в демонстрации достижений транспортной отрасли Туркменистана, установлении деловых связей и поиске новых возможностей для международного сотрудничества. Мероприятие предоставляет платформу для обмена опытом и обсуждения стратегических направлений развития транспортных коридоров.