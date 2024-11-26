Самая высокая женщина в мире выпила чаю с самой низкой: необычная встреча в Лондоне

В столице Великобритании за чашкой чая встретились две уникальные женщины, чьи физические особенности занесены в Книгу рекордов Гиннесса. 27-летняя жительница Турции Румейса Гелги (рост 215,16 см) и 30-летняя актриса из Индии Джоти Амджи (рост 62,8 см) обсудили общие темы и увлечения.

Встречу двух рекордсменок по росту организовали представители Книги рекордов Гиннесса на праздновании 70-летнего юбилея организации.

Аномальный рост Румейсы является следствием синдрома Уивера — редкого генетического заболевания. Из-за состояния здоровья она передвигается с помощью инвалидной коляски и ходунков. С самого рождения она перенесла несколько операций и впервые смогла ходить в пять лет, также с помощью ходунков. Из-за проблем со здоровьем она была на домашнем обучении. Румейса активно рассказывает про особенности синдрома Уивера и делится собственным опытом в социальных сетях.



Низкий рост Джоти является следствием ахондроплазии — это генетическое заболевание, характеризующееся нарушением формирования хрящевой ткани. Индианку это ничуть не смущает – она активно снимается в кино и сыграла, среди прочего, в сериале «Американская история ужасов». Это также сделало ее самой низкорослой актрисой в истории.

Разница в росте между этими женщинами составляет 152,36 см. Несмотря на это, или же благодаря этому, они быстро нашли общий язык.

«Я привыкла смотреть вверх и видеть людей выше меня, но сегодня я была так счастлива взглянуть вверх и увидеть самую высокую женщину в мире. Я рада, что встретила Румейсу, она такая добродушная, и мне было очень комфортно с ней разговаривать», — поделилась Амджи.

Гелги добавила, что надеется вдохновить людей, отличающихся от других, не бояться проявлять себя. «Я хочу, чтобы люди увидели, что быть другим — это нормально», — подчеркнула турчанка.

Организаторы встречи отметили, что их истории вдохновляют миллионы людей по всему миру.

Ранее Джоти Амджи встречалась с самым высоким мужчиной в мире, который тоже живет в Турции – Султаном Кесеном. Его рост составляет 251 см.