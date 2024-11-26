В Ашхабаде стартовала международная конференция по транспорту ITTC-2024

Сегодня в Ашхабаде стартовала международная конференция «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2024», приуроченная к Всемирному дню устойчивого транспорта.

Пленарное заседание, открытое генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций Туркменистана Мамметханом Чакыевым, объединило высокопоставленных представителей международных организаций. Среди участников — спецпосланник ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт, генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта Умберто де Претто и руководители транспортных ведомств Казахстана, Таджикистана, Турции и Румынии. Программа конференции первого дня сфокусирована на двух ключевых направлениях: развитие транспортных коридоров и поиск инновационных механизмов финансирования устойчивого транспорта. В ходе конференции участники обсудят вопросы эффективной интеграции различных транспортных систем и инвестиционные стратегии.

Отдельным блоком мероприятия станет сессия, посвященная женщинам в транспортной отрасли. Эксперты представят истории успеха и обсудят перспективы развития инклюзивной корпоративной культуры.

Конференция продолжит свою работу до 27 ноября.

Напомним, как мы сообщали ранее, что Президент Туркменистана поздравил участников конференции, приуроченной к Всемирному дню устойчивого транспорта.