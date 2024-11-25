Самые сложные часы в истории впервые покажут в музее: 44 года работы, 823 деталей
Британском музее науки 12 декабря начнется выставка, на которой широкой публике впервые покажут часы, созданные для королевы Франции Марии-Антуанетты на рубеже XVIII-XIX веков. Экспонат станет частью выставки «Versailles: Science and Splendour», сообщает BBC.
Часы были изготовлены швейцарским мастером Авраамом Луи Бреге, который получил заказ от королевы в 1783. На создание необычного аксессуара ушло более 44 лет. Заказчица так и не увидела эту вещь: Мария-Антуанетта вместе с мужем, королем Франции Людовиком XVI была казнена в 1793 году, а часы завершили только в 1827 году, спустя четыре года после смерти самого Бреге.
Часы состоят из 823 частей и содержат золото, платину, рубины и сапфиры.
Особенность часов — хрустальный циферблат, сквозь который видны механизмы. Они озвучивают часы, четверти часа и минуты. Изделие также содержит календарь с поправкой на високосный год, секундную стрелку и термометр. Такое оснащение является революционным для своего времени.
«Даже в мельчайших деталях часы идеально воплощают в себе тщательную инженерную работу и преданность знаниям и красоте — идеалам, которые повторяются на всей нашей выставке и в самом Версале», — рассказал директор музея Иэн Блетчфорд.