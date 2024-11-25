На Кубе открыли новый вид самого крупного паука-птицееда

В западной части Кубы обнаружен новый вид пауков-птицеедов Trichopelma grande. Он отличается крупными размерами и наличием длинных волосков на педипальпах, пишет Phys.org.

На брюшке паука обнаружен характерный рисунок: отчетливые пятна и шесть поперечных полос разной окраски, разделенных светлой центральной линией. Верхняя часть тела покрыта густыми волосками каштаново-коричневого оттенка по краям, тогда как центр остается гладким и темно-коричневым.

Размер головы Trichopelma grande значительно превышает размеры других видов в пределах рода, что делает его уникальным в своем семействе.