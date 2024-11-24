22 ноября в Тбилиси открылись Дни туркменского кино, организованные Посольством Туркменистана совместно с Киноакадемией Грузии. Мероприятие приурочено к 300-летию поэта Махтумкули Фраги, сообщила Turkmenportal туркменское диппредставительство в Грузии.

Открытие началось с показа фильма «Композитор» режиссера Максата Гылыджова. В программе также представлены фильмы «Истарин» Арслана Эебердиева и «Красное курте» Сахысалыха Байрамова.

На церемонии открытия выступили Посол Туркменистана Довлетмырат Сейитмаммедов и Президент киноакадемии Грузии Николоз Абрамишвили. В мероприятии участвовали представители министерств, дипломатических миссий, творческой интеллигенции и студенты.

Показы туркменских фильмов продлятся до 24 ноября 2024 года.