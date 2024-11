Билли Айлиш признана артистом года по версии Apple Music

Музыкальный стриминговый сервис Apple Music признал американскую певицу Билли Айлиш артистом года, сообщает snob.ru.

2024 год стал особенно успешным для исполнительницы. Ее третий студийный альбом Hit Me Hard and Soft произвел настоящий фурор, возглавив стриминговые чарты в 138 странах. Кроме того, композиция What I Was Made For для кинофильма «Барби» принесла Айлиш вторую статуэтку «Оскар» и два престижных приза «Грэмми».

Значимым событием в карьере певицы стало ее выступление на закрытии Олимпийских игр 2024 в Лос-Анджелесе. Исполненная там композиция Birds of a Feather установила рекорд по количеству запросов в приложении Shazam.

В ответ на признание Айлиш выразила искреннюю благодарность сервису: «С самого первого дня Apple Music поддерживает мою музыку и творчество, и для меня большая честь и привилегия получить признание как артистка года».