Сборная Аргентины проведет товарищеский матч в индийской Керале: затея вызывает споры

В 2025 году сборная Аргентины по футболу проведет товарищеский матч в индийском штате Керала. Об этом сообщил министр спорта штата Ви Абдурахиман.

Чиновник не уточнил точную дату приезда команды. Он добавил, что все финансовые затраты на организацию матча покроет местный бизнес.

«Вся финансовая помощь для организации этого громкого футбольного события будет оказана торговыми кругами штата», — сказал министр.

Глава правительства Кералы Пинарайи Виджаян отметил, что визит сборной Аргентины станет историческим событием для региона.

«Керала собирается войти в историю, так как ожидается, что в следующем году сюда приедут чемпионы мира по футболу – Аргентина. Эта мечта становится реальностью благодаря усилиям правительства штата и поддержке сборной Аргентины по футболу», — написал он в социальной сети Х.

Стоит отметить, что не все местные любители футбола в восторге от этой инициативы.

«Приглашение Месси и Аргентины в Кералу кажется грандиозным начинанием, но каковым должен быть результат? Оставим в стороне тот факт, что в Керале в 2026 году пройдут выборы; просто проигнорируем абсурдную идею о том, что просмотр игры Месси заставит ребенка захотеть заняться футболом или стать лучшим футболистом. Факт остается фактом: это не будет конкурентный матч, в котором они сыграют в полную силу, так что нет шансов увидеть великого игрока, который выложится на 100%. Скорее всего, даже если Месси и сыграет, это будет на короткое время (возможно, полчаса), чтобы избежать на поле ненужных травм и столкновений», – отмечает издание ESPN India.

Критики указывают на то, что даже один такой товарищеский матч стоит огромных денег. По данным New York Times, после триумфа на Кубке мира в Катаре Федерация футбола Аргентины требует за товарищеские матчи не менее 5 миллионов долларов.

«В стране, где футбольная экосистема часто испытывает нехватку средств, это огромные деньги», отмечают спортивные обозреватели.

«Я бы с удовольствием посмотрел, как Лионель Месси играет в футбольный матч в Индии. Однако я бы предпочел увидеть детей из моего штата, играющих за национальную команду. Лучший способ сделать это — улучшить наши условия, предоставить лучшие спортивные площадки и дать тренерам и игрокам больше возможностей», — заявил вингер сборной Индии и клуба «Мохун Баган Супер Гигант» Ашик Куруниян, родом из Кералы.

Сборная Аргентины – действующий чемпион мира и обладатель Кубка Америки. Команда выиграла мундиаль трижды в истории (в 1978, 1986 и 2022 годах), а в Копа-Америка аргентинцы первенствовали 16 раз.