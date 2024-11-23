Картина Рене Магритта из серии «Империя света» продана за рекордные $121,2 млн

На аукционе Christie’s в Нью-Йорке картина бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта из серии «Империя света» («L’empire des lumières») продана за 121,2 миллиона долларов. Эта сумма стала рекордной для работ художника, сообщили на сайте аукционного дома.Полотно, созданное в 1954 году, изображает городской пейзаж и считается одной из лучших картин из цикла, которая насчитывает 27 работ. Картина принадлежала дизайнеру интерьеров и филантропу Мике Эртегюн. После её смерти в 2023 году работа была выставлена на торги.

В Christie’s заявили, что «значительная часть» выручки от продажи картины будет передана на благотворительные цели.

Аукцион прошёл 19 ноября. Картина Магритта стала его главным лотом. Всего было продано 83 предмета, включая работы Роя Линхенштейна, Эда Рушея и Дэвида Хокни. Общая выручка составила более 485 миллионов долларов.

Торги вызвали широкий интерес: за их прямой трансляцией следили свыше 1,25 миллиона человек. Среди проданных лотов оказались ещё две картины Магритта, ранее также находившиеся в коллекции Эртегюн.